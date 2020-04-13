Matthew McConaughey, corona virüsü ile savaşanlara 80 bin maske bağışladı

Teksaslı ünlü aktör Matthew McConaughey, eşi Camila ile birlikte corona virüsü ile mücadele eden personellere 80 bin yüz maskesi bağışladı. Çift, Austin İtfaiyesi'ne giderek bağışın bir kısmını kendileri teslim etti.

Oscar ödüllü aktör Matthew McConaughey, toplumsal olaylarda sessiz kalmayan Hollywood yıldızlarından sadece birisi. Geçtiğimiz haftalarda karantinada kalan huzurevi sakinleriyle sanal ortamda buluşup tombala oynayarak yaşlı kesimi keyiflendirmişti.

McConaughey şimdi de, Teksas’ta corona virüsü ile savaşanlara destek olarak 80 bin yüz maskesi bağışladı. Eşi Camila ile maskelerin bir kısmını bizzat Austin İtfaiyesi’ne teslim eden McConaughey, çalışanlara teşekkürlerini de dile getirdi.

Austin İtfaiyesi de Twitter hesabından McConaughey çiftine minnetlerini, “Dün Matthew McConaughey ve eşi Camila McConaughey büromuza uğrayarak, 1000 adet N-95 maskeye yakında kavuşacağımızı söyledi. Bağışladıkları 80 bin adet maskeler de sağlık çalışanları, itfaiye görevlileri ve polisler arasında paylaşılacak” şeklinde iletti.

Camila McConaughey ise Instagram hesabından maskeleri teslim ederken çekilmiş görüntülerini “Misyonumuz, bizi koruyanları korumak. Corona virüsü ile savaşan sağlık çalışanlarına, itfaiye görevlilerine, polis ve diğer kişilere 80 bin maske bağışlayarak bunu sağladık” notuyla paylaştı.

Covid-19 salgını nedeniyle Teksas’ta şimdiye kadar 270 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 500 vaka saptanmıştı.