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Matthew McConaughey: Virüs renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak düşmandır
ABD'li ünlü oyuncu Matthew McConaughey, sosyal medyadan yayınladığı bir video ola corona virüsü salgınına karşı umut verdi.
Magazin 19 Mart 2020 - 13:18

Ocar ödüllü aktör Matthew McConaughey, sosyal medya üzerindenb yayınladığı bir videoda corona virüsü salgınına karşı insanları uyardı. Yayınladığı görüntü 24 saat içerisinde 5 milyona yakın izlenme aldı.

Videoda McConaughey, corona virüsüne karşı birlik olma mesajı verdi. Virüsün ortak bir düşman olduğunu ve renk, din, ırk ayırt etmediğini ifade eden McConaughey, virüsten korunurken panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DepoPhotos

Ünlü aktör, salgın nedeniyle dünyanın şimdi kırmızı ışıkta olduğunu ancak yeşil ışığın yakın olduğuna inandığını ifade etti.

Yeşil ışığın nezaket, adalet, dayanıklılık, güven, saygı ve cesaretten ibaren olduğunu söyleyen McConaughey, bu değerleri göz önünde bulundurarak corona virüsün yenilebileceğini dile getirdi.