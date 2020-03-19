Matthew McConaughey: Virüs renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak düşmandır

Ocar ödüllü aktör Matthew McConaughey, sosyal medya üzerindenb yayınladığı bir videoda corona virüsü salgınına karşı insanları uyardı. Yayınladığı görüntü 24 saat içerisinde 5 milyona yakın izlenme aldı.

Videoda McConaughey, corona virüsüne karşı birlik olma mesajı verdi. Virüsün ortak bir düşman olduğunu ve renk, din, ırk ayırt etmediğini ifade eden McConaughey, virüsten korunurken panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

Ünlü aktör, salgın nedeniyle dünyanın şimdi kırmızı ışıkta olduğunu ancak yeşil ışığın yakın olduğuna inandığını ifade etti.

Yeşil ışığın nezaket, adalet, dayanıklılık, güven, saygı ve cesaretten ibaren olduğunu söyleyen McConaughey, bu değerleri göz önünde bulundurarak corona virüsün yenilebileceğini dile getirdi.