Matthew McConaughey yeni amaç edindi: Corona virüsünü öldürmek

Oscar ödüllü aktör Matthew McConaughey, salgın zamanlarında takipçilerinin keyfini yüksek tutma derdinde. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni bir video ile, kovboy kılığına girerek hem corona virüsünü arananlar listesine ekledi, hem de pratik maske yapımını gösterdi.

Matthew McConaughey, corona virüsünün yarattığı endişe nedeniyle Instagram hesabından pozitif paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Kendisine, “Kelle avcısı Bobby Bandito” adlı bir karaktere bürünüp, ormanda ağaca, “Ölü ya da diri, corona virüsü aranıyor” posteri asarak çektiği eğlenceli videoyu takipçileriyle paylaştı.

McConaughey, “Bana Bobby B. diyebilirsiniz. Şimdi bu katili yakalama zamanı, çünkü daha yaşayacak çok şeyimiz var” diyerek, filtre kahve kağıdının da yardımıyla kolay maske yapma tekniklerini de gösterdi.

Ünlü aktör, “Unutmayın, evde kalın ama çıkmanız gerekiyorsa da mutlaka maskenizi takın” diyerek tavsiyede bulundu.

Salgın süresince birçok aktiviteyle farkındalık yaratmaya çalışan McConaughey, geçen gün Teksas’ta corona virüsü ile mücadele kapsamında 80 bin adet maske bağışlamıştı. Daha önce de virüsün yayılmasını engellemek için yaşadığı Austin bölgesinin belediye başkanıyla birlikte, “Evde kalın” kampanyası yapmıştı.