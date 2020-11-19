Matthew McConaughey’den siyasete şartlı onay… Texas Valisi olmak için göz kırptı

Matthew McConaughey’den siyasete şartlı onay… Texas Valisi olmak için göz kırptı

ABD’de Başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasında yaptıkları yorumlarla dikkat çeken ünlü isimler arasına ünlü oyuncu Matthew McConaughey de katıldı.

Radyo sunucusu Hugh Hewitt’le bir röportaj yapan 51 yaşındaki aktör, siyasetle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. McConaughey, bir dönem California Valisi olarak görev yapan Arnold Schwarzenegger ve Minnetesota Valisi Jesse Ventura’nın izinden giden aktörler arasına katılabilir.

İNSANLAR BİRBİRİNE GÜVENMİYOR

Hewitt, Texas Valisi ya da başka bir politik kariyer düşünüp düşünmediğini sorarken McConaughey, “Bilmiyorum. Bu bana bağlı olmayabilir. Benden daha çok insanların bunu isteyip istemeyeceği önemli.

Politika şu sıralar biraz sorunlu. Hangi tarafta olduğunuz önemli değil. Sosyal ilişkiler bozuldu. İnsanlar birbirine güvenmiyor. Kendimize de güvenmiyoruz. Politika kendini yeniden tanımlandığında bununla daha çok ilgilenebilirim” dedi.

Interstellar ve Killer Joe gibi filmlerle büyük başarı yakalayan McConaughey, Dallas Buyers Club filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu kategorisinde Oscar Ödülü kazanmıştı.