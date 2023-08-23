Matthew McConaughey’nin eşi, yıllarca çektiği ‘kaynana zulmünü’ anlattı

Hollywood yıldızı Matthew McConaughey'nin Brezilyalı model eşi Camila Alves, kayınvalidesinin kendisini denemek için her şeyi yaptığını söyleyerek beraber çıktıkları İstanbul gezisinin ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu anlattı.

Sozcu.com.tr

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Oscar Ödüllü ünlü Hollywood yıldızı Matthew McConaughey’nin eşi Camila Alves, kayınvalidesi Mary Kathlene ‘Kay’ McCabe ile olan zorlu ilişkisini anlattı.

Bir podcast programında, 2006’da McConaughey ile ilişkiye başladığı ilk günden beri ünlü yıldızın annesinin kendisini sürekli “test ettiğini” belirten Alves, “Beni denemek için gerçekten her şeyi yaptı” dedi. 53 yaşındaki ünlü oyuncuyla 2012’de evlenen ve 3 çocuk sahibi olan 41 yaşındaki Brezilyalı model, “Bana Matthew’nin tüm eski sevgililerinin ismiyle seslendi. Beni bastırmak için bozuk İspanyolcasıyla konuşurdu” ifadelerini kullandı.

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Yıllarca kayınvalidesiyle çok zorlu bir ilişki yürüttüğünü ifade eden Alves, podyuma çıkmak için İstanbul’a giderken kayınvalidesini de yanına aldığını ve bu gezinin ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

McCabe’nin yavaş yavaş kendisini kabul etmeye başladığını anlatan Alves, “Zamanla bana saygı duymaya başladı” dedi. Alves, şimdi 91 yaşında olan kayınvalidesiyle artık çok yakın olduklarını belirterek “Zaman zaman atışsak da sonunda gülüp şakalaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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