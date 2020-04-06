Mavi Bisiklet filmi nerede çekildi? Mavi Bisiklet filminin konusu ve oyuncuları…

Mavi Bisiklet filmi nerede çekildi? Mavi Bisiklet filminin konusu ve oyuncuları…

Ümit Köreken’in senaryosunu yazdığı ve yönettiği ilk uzun metrajlı film olan Mavi Bisiklet, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'de aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettirmişti. Peki Mavi Bisiklet filmi nerede çekildi? Mavi Bisiklet filminin konusu ne ve oyuncuları kim?

2016 yılında Türk sinemasının adından söz ettiren filmlerinden olan Mavi Bisiklet, Ümit Köreken'in ilk filmi olarak dikkat çekti. Seyirciler tarafından tam not alan film, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ve En İyi Film ödüllerini aldı.

MAVİ BİSİKLET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin yönetmeni Ümit Köreken'in de memleketi olan Konya'nın Akşehir ilçesinde çekilen film, Türkiye'nin ilk çocuk filmlerinden biri olma özelliğini de taşıyor.

MAVİ BİSİKLETİN KONUSU NEDİR?

Ali (13), annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Boş zamanlarında bir lastikçide çalışır. Haftalığını evin ihtiyaçları için annesine vermekte; bahşiş̧ olarak aldığı birkaç lirayı ise mavi bir bisiklet alabilmek için biriktirmektedir. Ali'nin babası kasabadaki çiftlikte çalıştığı bir gün yaşamını yitirmiştir. Fakat cesedi tren yolunda bulunmuştur. Olayın tek şahidi çiftliğin kâhyası Salim'dir.

Ali'nin platonik aşkı Elif çocukların oyuyla seçilmiş̧ okul başkanıdır. Kahya Salim de kasabaya gelen torunu Hasan'ı okula kaydettirir. Kısa bir süre sonra okul müdürü Elif'in yerine okul başkanlığını Hasan'a verir.

Elif'e haksızlık yapıldığını düşünen Ali, mavi bisiklet için biriktirdiği tüm parayı bu yolda feda etmeye karar verir. Arkadaşı Yusuf'un da yardımıyla büyük bir kampanya başlatır.

MAVİ BİSİKLET OYUNCULARI

Selim Kaya: Ali

Eray Kılınçarslan: Yusuf

Katya Shenkova: Halime

Fatih Koca: Müdür

Bahriye Arın: Elif

Mustafa Kücükibis: Veysel

Burak Vurdumduymaz: Hasan

Beren Yiğit: İnci