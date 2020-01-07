Max Steel filmi oyuncu kadrosu: Max Steel filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Max Steel filmi bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak. Başrollerinde ünlü oyuncular Ben Winchell, Josh Brener, Ana Villafañe, Andy García ve Maria Bello'nun olduğu "Max Steel" filmi konusu ile de dikkat çekiyor.

Aksiyon ve bilimkurgu filmi Max Steel sinemada yaşadığı başarının ardından televizyon ekranın izleyici ile tekrar buluşacak. İşte Max Steel filmi hakkında merak edilenler…

MAX STEEL KONUSU

Babası Jim'i kaybettikten sonra annesi Molly ile yeni bir şehre taşınan Max McGrath (Ben Winchell), buradaki insanların babası hakkında çok şey bildiğini anlayınca babasının eski bir dostu olan Dr. Miles Edwards'a (Andy Garcia) başvurur. Onun yardımıyla babasının çok önemli bir keşfin eşiğinde olduğunu öğrenir. Bu çalışmaları incelerken vücudundaki enerjiyi maksimum verimle kullanma becerisini edinir ve sonrasında Steel adında küçük bir yaratıkla karşılaşır. Steel ile birleştiğinde Max Steel adında çok güçlü bir süper kahramana dönüşen Max, kötüleri alt etmek ve geçmişindeki sırları öğrenmek için harekete geçer.

MAX STEEL OYUNCU KADROSU

Ben Winchell, Josh Brener, Ana Villafañe, Andy García, Maria Bello.