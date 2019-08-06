Max Steel filminde kimler oynuyor? Max Steel konusu ve oyuncuları…

Max Steel, aynı isimdeki çizgi romana dayanan 2016 Amerikan süper kahraman filmidir. Max Steel özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyiciler tarafından merak ediliyor. Max Steel'de kimler oynuyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu...

Max Steel aksiyon ve bilimkurgu temelli yapısıyla dikkat çekiyor. Macera konusuyla izleyicileri ekrana çeken Max Steel’de kimler oynuyor ve konusu ne?

MAX STEEL KONUSU

Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı soygunculardan oluşan korkusuz bir hırsız çetesini karşısında bulur. Hırsızların giriştiği bir banka soygununun ortasında kalan ikili, duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasızdır.

MAX STEEL OYUNCU KADROSU

Stewart Hendler’in yönettiği ve Christopher Yost’un yazdığı Max Steel'in oyuncu kadrosunda Ben Winchell, Josh Brener, Ana Villafañe, Andy García, Maria Bello ve Billy Slaughter yer alıyor.