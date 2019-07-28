Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin oyuncuları: Maymunlar Cehennemi: Başlangıç’ın konusu ne?

İlki 1968 yılında çekilen Maymunlar Cehennemi serisinin en yeni filmi olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç , safkan bir bilimkurgu/aksiyon filmi. Vizyona girdiği 2011 yılından itibaren dikkatleri üzerine çeken Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin oyuncuları da merak konusu oldu. İşte herkesin beğeniyle izlediği Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu ve oyuncuları...

Sinema tarihinin en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu ve oyuncularına dair ayrıntılar merak ediliyor. Makyaj, efekt, kurgu, senaryo harikası Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminde kimler oynuyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu ne? İşte filmle ilgili tüm merak edilenler…

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

Filmin kadrosunda geçtiğimiz yıl Oscar'a aday olan James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler de var.

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosundan devam etmiyor ama onlardan bazı etmenler alarak daha da orijinal bir yeni hikaye yaratıyor. Mitolojinin bir kısmını ele alıyor diyebiliriz. Film aynı zamanda devamının çekilebilmesine yardımcı olacak öğeler de içeriyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI

James Franco

Freida Pinto

John Lithgow

Brian Cox

Tom Felton