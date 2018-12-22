Mazhar Alanson: Adam papağan ezmiş, öldürmüş! Kaç gündür bu mesele…

Şarkıcı Mazhar Alanson, Üsküdar'da konser verdi. Alanson, Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın ölmesine ilişkin ise; "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır konuşuluyor" dedi.

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Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mazhar Alanson unutulmaz bir konser verdi. Mazhar Alanson'u dinlemek isteyen hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken alkışlar hiç susmadı. “Yandım Yandım”, “Sarı Laleler”, “Ah Bu Ben” gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Alanson’a Üsküdarlılar da eşlik etti.

Şarkıları arasında konuşan Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonrasında ölen papağan hakkında konuştu. Alanson, “Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor. konuşuluyor” diye konuştu.

“MEDİNE’DE YAZDIM…”

Mazhar Alanson, sevilen şarkısı ‘Yandım Yandım'ı nasıl yazdığını anlattı. Şarkısının aslında Kabe'ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, “'Yandım Yandım' kısmını Medine'de yazdım. Yandım'ı birinci gün not defterime düşüyorum. İkinci gün ‘Ah ki ne yandım' yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela ‘Baka baka doyamadım, hem kokladım da' Kabe'yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz” dedi. İHA