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Mazhar Alanson’un duygusal anları: Özkan’sız ağlarım

MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson dün akşam Üsküdar Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. Şarkılarını geçen temmuz ayında yaşamını yitiren Özkan Uğur için seslendiren Alanson, seyircilerin Uğur ile bilinen 'Sude' şarkısını istemesi üzerine duygu dolu anlar yaşadı.

Yayınlanma: 09:02 - 24 Eylül 2023 Güncellenme:
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Üsküdar Belediyesi’nin kültür sanat sezonu açılışı, Mazhar Alanson’un sahne aldığı konserle gerçekleşti. Üsküdar Meydanı’nda dün akşam 20.30’da başlayan konsere, sanatçının hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Alanson, konserinde MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de şarkılar seslendirdi. Seyircilerin Özkan Uğur ile bilinen ‘Sude’ şarkısını istemesi üzerine duygulanan Alanson, “Sonra, belki hatırınız için çalarız bu ekiple, Özkan’sız olmaz ama anmak için yaparız” diyerek konserine devam etti.

Seyircilerin ısrarı üzerine duygulanan Alanson, “Şimdi ‘Sude’yi Özkan’sız ağlarım. Onu sonra yaparız” diyerek ‘Sude’ isimli parçayı konser sonunda seyircilerin de eşlik etmesiyle seslendirdi.

Konseri izleyen binlerce kişi, unutulmaz bir gece geçirdi. (DHA)

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