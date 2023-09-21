Mazhar Alanson, Özkan Uğur anısına konser verecek

Mazhar Alanson, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden 52 yıllık dostu Özkan Uğur'un anısına 23 Eylül'de Üsküdar'da sahnede olacak.

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MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi’nin kültür sanat sezon açılışı kapsamında Üsküdar Meydanı’nda konser verecek.

Alanson, kısa bir süre önce hayatını kaybeden Özkan Uğur’un anısına 23 Eylül’de saat 20.30’da sahnede olacak.

Alanson konserde Özkan Uğur ile seslendirdikleri MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de eserler seslendirecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Özkan Uğur’un anısını yaşatmak için kültür sanat sezon açılışımızı ona ithaf ettik. Mazhar Alanson’un konseriyle hem Özkan Uğur’u anacağız hem de yeni sezona güzel bir başlangıç yapacağız. Tüm Üsküdarlıları ve sanatseverleri bu özel konsere davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’un oluşturduğu MFÖ 1971’de kurulmuştu. (AA)

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