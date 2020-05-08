Mazhar Alanson, paylaştığı Özkan Uğur fotoğrafıyla yıllar öncesine gitti!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mazhar Alanson, kişisel hesabından Özkan Uğur'un gençlik fotoğrafını paylaştı ve onun oğlu Ali Şan'la olan benzerliğine dikkat çekti.

Türk pop müziğinin efsane gruplarından MFÖ yıllar geçmesine rağmen kalitesinden ödün vermemiş bir topluluk… Takipçileriyle sadece konserlerinde değil aynı zamanda sosyal medya üzerinden de etkileşim halinde olan grup üyelerinden Mazhar Alanson, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Özkan Uğur’un bir gençlik fotoğrafını hesabından paylaşan Mazhar Alanson bu fotoğrafa düştüğü not üzerinden Uğur ve oğlu Alişan ile arasındaki benzerliğe dikkat çekti ve “Aynı oğlu Ali Şan” notunu düştü.