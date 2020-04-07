Mazhar Alanson’dan corona virüsü yanıtı

Mazhar Alanson sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsü tehlikesi nedeniyle eşi Biricik Suden'le arasına mesafe koyması istenen bir yoruma dikkat çekici bir yanıt verdi.

Corona virüsü salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alanson sosyal medya hesabından eşiyle çekilen eski bir fotoğraf paylaşıp altına, ‘korona günleri’ notunu düştü.

Bir takipçisi Mazhar Alanson’un fotoğrafının altına, “Lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz” mesajını yazdı.

Usta sanatçı da takipçisine, “Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!” cevabını verdi.