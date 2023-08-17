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Mazhar Alanson’dan Özkan Uğur’un vefatı sonrası ilk paylaşım

Mazhar Alanson, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden 52 yıllık dostu Özkan Uğur'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yayınlanma: 10:02 - 17 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Mazhar Alanson’dan Özkan Uğur’un vefatı sonrası ilk paylaşım

Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi tüm sevenlerini üzüntüye boğdu…

Yıllardır beraber sahne aldıkları grup arkadaşının ölümüyle kahrolan MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson, Instagram hesabından günler sonra paylaşım yaptı.

Alanson, Uğur’un bir fotoğrafını “Kim çizdiyse eline sağlık” notuyla yayınladı.

Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’un oluşturduğu MFÖ 1971’de kurulmuştu.

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