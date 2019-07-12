Yönetmenliğini Paul Greengrass’ın yaptığı aksiyon, casusluk türündeki Medusa Darbesi filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmde bir başkasının, kendi ismiyle cinayetler işlediğini fark eden Webb, ister istemez davaya karışır. İşte Medusa Darbesi filmi oyuncuları ve konusu…

MEDUSA DARBESİ KONUSU

Umulmadık bir zamanda ve şaibeli bir şekilde Çin'in Başbakan yardımcısı, bir çok soru işaretini ardında bırakarak öldürülür. Olay üzerine dört bir koldan gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde birincil zanlı olarak meşhur CIA tetikçisi Jason Bourne belirlenir. Ancak aslında böyle biri yoktur. Bu isim, David Webb adında bir süikastçının takma adıdır. Bir süre sonra kendi adını kullanarak cinayetler işleyen birinin olduğunu anlayan Webb, bu işin orta yerinde bulur kendisini. Bir de üstüne sevdiği kadın kaçırılır. Şimdi casuslar arası, aksiyon dolu bir savaş başlamıştır.

OYUNCULARI

Matt Damon – Jason Bourne

Joan Allen – Pamela Landy

Brian Cox – Ward Abbott

Franka Potente – Marie

Julia Stiles – Nicky Parsons