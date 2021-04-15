MedYapım’dan Burak Sergen açıklaması: Corona nedeniyle yoğun bakımda

Oyuncu Burak Sergen, geçen pazartesi günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki oyuncu , yoğun bakıma alınmıştı.

NİŞANLISI: CORONA TESTLERİ NEGATİF

Sergen’in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 2 corona testi sonucunun da negatif çıktığı söylenmiş ve sevenlerinden dua istenmişti.

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise dün yaptığı paylaşımda “Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan corona testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

MEDYAPIM: CORONA NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA

Burak Sergen’in sağlık durumuyla ilgili son bilgi ‘Sadakatsiz’ dizisinin yapım şirketi MedYapım’dan geldi. Sergen’in corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen açıklamada “Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Burak Sergen’den gelen kötü haberlerin ardından dizinin oyuncularından Alp Akar’ın da corona testi pozitif çıktı.

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