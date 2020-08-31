Megalodon filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kimliği belirlenemeyen bir deniz yaratığını araştırmak için yola çıkan donanma ekibini konu alan Megalodon filmi aksiyon, macera türü bir film olarak sınıflandırılıyor. Otoritelerden düşük puan alan Megalodon filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
MEGALODON FİLMİ OYUNCULARI
Michael Madsen Admiral King
Caroline Harris Commander Lynch
Ego Mikitas Captain Ivanov
Aimee Stolte Yana Popov
Scott C. Roe Jameson
MEGALODON FİLMİ KONUSU
Tanımlanamayan bir deniz altını incelemek için yola çıkan donanma ekibi dev bir köpekbalığıyla karşılaşır. Denizin ortasında dev köpekbalığıyla mücadele etmek zorunda kalan ekip zorlu anlar yaşar.