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Megalodon filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Megalodon filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Dev bir köpekbalığıyla donanma kuvvetlerinin mücadelesini anlatan Megalodon filmi aksiyon filmi tutkunlarının dikkatini çekiyor. 2018'de televizyon filmi olarak ABD'de çekilen filmile aynı isimde farklı yapımlar da bulunuyor.
Magazin 31 Ağustos 2020 - 15:10

Kimliği belirlenemeyen bir deniz yaratığını araştırmak için yola çıkan donanma ekibini konu alan Megalodon filmi aksiyon, macera türü bir film olarak sınıflandırılıyor. Otoritelerden düşük puan alan Megalodon filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

MEGALODON FİLMİ OYUNCULARI

Michael Madsen Admiral King
Caroline Harris Commander Lynch
Ego Mikitas Captain Ivanov
Aimee Stolte Yana Popov
Scott C. Roe Jameson

MEGALODON FİLMİ KONUSU

Tanımlanamayan bir deniz altını incelemek için yola çıkan donanma ekibi dev bir köpekbalığıyla karşılaşır. Denizin ortasında dev köpekbalığıyla mücadele etmek zorunda kalan ekip zorlu anlar yaşar.

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