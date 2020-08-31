Megalodon filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Dev bir köpekbalığıyla donanma kuvvetlerinin mücadelesini anlatan Megalodon filmi aksiyon filmi tutkunlarının dikkatini çekiyor. 2018'de televizyon filmi olarak ABD'de çekilen filmile aynı isimde farklı yapımlar da bulunuyor.

Kimliği belirlenemeyen bir deniz yaratığını araştırmak için yola çıkan donanma ekibini konu alan Megalodon filmi aksiyon, macera türü bir film olarak sınıflandırılıyor. Otoritelerden düşük puan alan Megalodon filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

MEGALODON FİLMİ OYUNCULARI

Michael Madsen Admiral King

Caroline Harris Commander Lynch

Ego Mikitas Captain Ivanov

Aimee Stolte Yana Popov

Scott C. Roe Jameson

MEGALODON FİLMİ KONUSU

Tanımlanamayan bir deniz altını incelemek için yola çıkan donanma ekibi dev bir köpekbalığıyla karşılaşır. Denizin ortasında dev köpekbalığıyla mücadele etmek zorunda kalan ekip zorlu anlar yaşar.