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Megan Fox Çanakkale’de çekimlere başladı
Megan Fox Çanakkale’de çekimlere başladı
Çanakkale'ye geçtiğimiz Temmuz ayında belgesel çekimi için gelen Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, Troya Antik Kenti'nde çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 8 Eylül 2018 - 21:57

Los Angeles merkezli, Türkiye’de faaliyet gösteren Karga7 Pictures’in yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan ‘Myths&mysteries with Megan Fox’ isimli belgeselin çekimleri için Türkiye’ye gelen Hollywood yıldızı, ABD’li oyuncu Megan Fox, Troya Ören Yerin’deki çekimlere de katılmıştı.

Megan Fox Çanakkale'de bir TV programının çekimleri için bulunuyor. DHA

Megan Fox Çanakkale’de bir TV programının çekimleri için bulunuyor. DHA

Annesi Gloria Darlene Fox ile Troya´da çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Fox, mesajında ise çekimler boyunca konakladığı otele tesekkür edip, “Kraliçe ile Troya ziyareti ve muhteşem Bozcaada’yı, Homeros’un İlyadası’nın yalnızca epik bir şiirden daha fazlası olduğuna dair kanıtlar bulma umuduyla keşfetmek” ifadelerini kullandı. Hollywood yıldızı Megan Fox’un paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Fox bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. DHA

Fox fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. DHA

Megan Fox’a Troya ziyareti sırasında eşlik eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ise, “Oldukça sempatik ve mütevazı Megan Fox’un çektiği Troya Belgeseli gösterime girdiğinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İngilizce konuşulan ülkelerde Türkiye, Çanakkale ve Troya’nın  tanıtımında çok etkili olacak” dedi. DHA

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