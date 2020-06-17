Megan Fox ve Brian Austin ilişkisini yasak aşk bitirdi

Megan Fox ve Brian Austin ilişkisini yasak aşk bitirdi

Daha önce boşanmaya karar verip, sonra üçüncü bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrenince tekrar barışan Megan Fox ve Brian Austin Green çifti bu kez eksin olarak ayrıldı. İlişkinin bitmesinde ise yasak aşk iddiaları ortaya atıldı.

Uzun bir süre boyunca dünyanın en güzel kadını unvanının sahibi Megan Fox ile eşi Brian Austin Green’in yuvası yasak aşk nedeniyle bozulduğu iddia edildi.

ABD basınına yansıyan iddialara göre Megan Fox’un rapçi Machine Gun Kelly ile yasak aşk yaşaması çiftin yollarının ayrılmasına sebep oldu.

Fox ile Machine Gun Kelly’nin geçen yılın son aylarından bu yana birlikte olduğu konuşuluyor. İkili, Machine Gun Kelly’nin Bloody Valentine adlı şarkısının klibinde rol almıştı.

Megan Fox yeni sevgilisi ile olan ilişkisini saklamazken, Brian Austin Green de televizyon yıldızı Courtney Stodden ile birlikte görüntülendi.