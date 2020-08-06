Megan Fox’tan olay yaratan paylaşım! Aşkını resmen ilan etti: Kalbim senin

Megan Fox’tan olay yaratan paylaşım! Aşkını resmen ilan etti: Kalbim senin

ABD'li ünlü oyuncu Megan Fox, bir süredir beraber oldukları iddia edilen ünlü rapçi Machine Gun Kelly'ye aşkını sosyal medyadan ilk kez yaptığı paylaşımla ilan etti.

Üç çocuk sahibi olduğu eşi Brian Austin Green’den ayrıldığını geçtiğimiz aylarda açıklayan ünlü oyuncu Megan Fox, yeni bir aşka yelken açtığını resmen duyurdu.

Adı ünlü rapçi Machine Gun Kelly ile ilişki yaşadığı iddialarına karışan 34 yaşındaki Fox, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bunu ilk kez doğrulamış oldu.

İkili aynanın karşısında birlikte poz verirken, siyaz beyaz fotoğrafta havlulara sarınmış olarak görülüyor. Fox, ünlü rapçinin beline sarıldığı fotoğrafın altına, “Güzel çocuk, kalbim senin” notunu düştü.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly arasındaki aşk iddiaları ilk olarak mayıs ayında ortaya atılmış, Fox ünlü rapçinin Blood Valentine klibinde oynamıştı.