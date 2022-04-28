Megan Fox’un açıklaması dehşete düşürdü: “Birbirimizin kanını içiyoruz”

Ünlü oyuncu Megan Fox ve rapçi nişanlısı Machine Gun Kelly'nin, ritüel amaçlı birbirlerinin kanını içtiklerini söylemesi şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Megan Fox, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu nişanlısı Machine Gun Kelly ile düzenli olarak birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladı.

Glamour UK dergisine konuşan Megan Fox, insanların bu konu hakkında ne düşündüklerini netleştirmek istediğini söyledi.

Fox, “Sanırım birbirimizin kanını içmemiz insanları yanıltabilir. İnsanlar bizi kadeh kadeh kan içiyor gibi hayal ediyor. Oysa ki sadece birkaç damla kan içiyoruz, o da ara sıra. Ayrıca sadece ritüel amaçlı birbirimizin kanını tüketiyoruz” dedi.

Astroloji, metafizik, meditasyon ve dolunay ritüelleriyle ilgilendiğini söyleyen Fox, 32 yaşındaki nişanlısıyla birbirlerinin kanlarını belirli bir amaç için içtiklerini vurguluyor.

ÇOCUKLARINI CİNSİYETSİZ YETİŞTİRİYOR

Eski eşi Brian Austin Green’den üç çocuğu bulunan Fox, çocuklarını yetiştirirken onları belirli cinsiyet kalıplarına da sokmadığını açıkladı.

“Bazı kitaplar nasıl erkek olabileceğini veya kızların elbise giyebileceğini anlatıyor, oysa ki kendinizi kıyafetlerinizle istediğiniz gibi ifade edebilirsiniz. Bunun cinselliğinizle bir ilgisi yok” diyen Fox, “Küçüklüklerinden beri, kimsenin tuhaf ya da farklı olduğunu hissetmemesi için bu tip şeyleri günlük yaşamlarına dahil ettim” diye ekledi.

Ünlü oyuncu, çocuklarını “uğursuz” olduğunu düşündüğü sosyal medyadan da uzak tuttuğunu belirtti.

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