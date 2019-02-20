Yedi aylık hamile olan ve kısa zaman sonra bebeğini kucağa almaya hazırlanan Sussex Düşesi Meghan Markle, doktorunun izniyle ABD'ye uçtu.

Düşes Meghan Markle, doktor izniyle ABD’ye uçtu. Yakın arkadaşlarını da yanında götüren Markle, burada baby shower partisi yaptı.

Baby shower sonrası objektiflerden gizlenmeye çalışan Markle, kaçamayacağını anlayınca fotoğrafçılara gülümsedi.



Baby Shower’ın ardından New York'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın da müdavimi olduğu lüks bir mekana giden Markle, burada tenisçi Serena Williams, moda tasarımcısı Jessica Mulroney, tasarımcı Misha Nonoo, Suits dizisi yıldızı Sarah Rafferty, marka danışmanı Benita Litt ve üniversiteden arkadaşı Lindsay Roth ile akşam yemeği yedi.

37 yaşındaki Markle, 2250 sterlinlik Victoria Beckham tasarımı paltosu, 915 sterlin değerinde Stella McCartney marka çantası ve Isabel Marant marka siyah saten ayakkabısıyla boy gösterdi.



Baby shower partisinin, Düşes'in yakın arkadaşı ve aynı zamanda resmi olmayan stilisti Jessica Mulroney tarafından organize edildiği öğrenildi.

Düşes, bugün Londra'ya dönecek.