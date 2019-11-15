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Meghan Markle, eski First Lady Hillary Clinton ile ‘gizlice’ buluştu
Meghan Markle, eski First Lady Hillary Clinton ile ‘gizlice’ buluştu
Kraliyet ailesinin tabuları yıkan ünlü gelini Meghan Markle, hayranı olduğu ABD'nin eski First Lady'si Hillary Clinton'ı Londra'daki evinde ağırladı. Frogmore Kır Evin'de gerçekleşen buluşmada Prens Harry ve bebekleri Archie de vardı.
Magazin 15 Kasım 2019 - 13:39

Sussex Düşesi Markle, altı haftalık tatile çıktı. Tatilinde kameralar önüne çıkmayan Markle’ın, ABD’nin eski First Lady’si Hillary Clinton’ı Forgmore Kır Evi’ne ‘gizlice’ davet ettiği İngiliz basınında ses getirdi.

İkili, Markle’ın 11 yaşında Clinton’a, “Cinsiyetçi” bulaşık deterjanı reklamının kaldırılmasını rica ettiği mektuptan hakkında da konuştu. Buluşmaya Prens Harry ve yedi aylık Archie de katıldı.

Daily Mail’ın haberine göre Clinton, çiftin yedi aylık bebeği Archie’yi severek, yeni torunu Jasper’dan ve büyükannelik serüveninden de bahsetti. Kraliyete yakın bir kaynak bu buluşmayı, “Çok sıcak bir buluşmaydı. İkisi de birbirlerine ortak bir hayranlık besliyorlar” şeklinde değerlendirdi.

Geçtiğimiz gün Prens Harry ve Meghan Markle’ın bu yıl kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeğine katılmayacaklarını bildirmişti.Saray kaynakları ise bu kararın Kraliçe’yi inciteceğini söyledi. Kraliyet çifti ise Noel’i Düşes Markle’ın annesi Doria Ragland ile birlikte geçirecek.

Son güncelleme: 13:40 - 15.11.2019
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