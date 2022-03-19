Meghan Markle ile birlikte olduğunu söylemesi için 70 bin dolar teklif edildi

Oyuncu Simon Rex, Meghan Markle ile birlikte olduğunu söylemesi için adını açıklamadığı İngiliz gazetesi tarafından 70 bin dolar teklif edildiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Simon Rex ve Meghan Markle, 2005 yılında bir sitcom olan Cuts’ın bir bölümünde birlikte göründüler. İkili bir öğle yemeğinde birlikte göründükten sonra ise Rex, adını açıklamadığı bir İngiliz gazetesinden 70 bin dolarlık teklif aldığını belirtiyor.

The Guardian’a konuşan Rex, teklifin geldiği sırada paraya ihtiyacı olduğunu ama bunu yine de yapmadığını belirtiyor. Rex, aynı zamanda teklifi reddettiği için düşesin kendisine bir teşekkür mektubu yazdığını söyledi. Markle mektubunda, “Hâlâ iyi insanların olduğunu bilmek güzel” diyor.

Oyuncu, cuma günü Twitter’da olayla ilgili bir kez daha konuştu: “Bu doğru. Ve bana yazdığı teşekkür mektubunu çerçevelettim.”

İNGİLİZ BASINI İLE İLİŞKİLERİNİ KESTİLER

Markle, 2016’da Prens Harry ile çıkmaya başladığından beri İngiliz magazin gazeteleriyle gergin bir ilişki yaşıyor. 2019’da İngiltere’de yayınlanan “Harry ve Meghan: Bir Afrika Yolculuğu”nda konuşan Markle, bazı arkadaşlarının kendisini Prens Harry konusunda uyardığını söylüyor: “Prensle çıkma çünkü İngiliz gazeteleri hayatını mahvedecek.”

Sussex Dükü ve Düşesi, Nisan 2020’de kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra İngiliz gazeteler The Sun, Daily Mail, Daily Express ve Daily Mirror ile tüm temaslarını kestiler.

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