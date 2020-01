Meghan Markle kimdir? Prens Harry’nin eşi Meghan Markle kaç yaşında?

Sussex Düşesi Meghan, asıl adıyla Rachel Meghan Markle 4 Ağustos 1981’de doğmuştur. Amerikalı oyuncu ve model olan Markle, TV dizisi Suits’te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile sivrildi. Bilim kurgu dizisi Fringe’de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı.

MEGHAN MARKLE KİMDİR?

2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

Haziran 2016’dan bu yana Prens Harry ile ilişkisi vardır. 2017’nin kasım ayında nişanlandıkları ve 2018’in ilkbaharında evlenecekleri duyuruldu. Nişanlanması üzerine Markle oyunculuk faaliyetlerine son verdiğini ve zamanını insani yardım çalışmalarına ayıracağını açıkladı.19 Mayıs 2018’de büyük bir törenle evlenmişlerdir.

ROL ALDIĞI FİLMLER

2002: General Hospital (Dizi 10.150)

2004: Century City (Dizi 1×04)

2005: Cuts (Dizi 1×05)

2005: Love, Inc. (Dizi 1×09)

2005: So was wie Liebe (A Lot Like Love, Film)

2006: Deceit (Film)

2006: Familienstreit de Luxe (The War at Home, Dizi 1×17)

2006: CSI: NY (Dizi 3×07)

2008: Ehe ist… ('Til Death, Dizi 3×02)

2008: 90210 (2 Folgen)

2009: Fringe – Grenzfälle des FBI (Fringe, 2 Folgen)

2009: Knight Rider (Dizi 1×14)

2009: The League (Dizi 1×02)

2009: Without a Trace – Spurlos verschwunden (Without a Trace, Dizi 7×15)

2010: CSI: Miami (Dizi 8×20)

2010: Männertrip (Get Him to the Greek, Film)

2010: Remember Me – Lebe den Augenblick (Remember Me, Film)

2010: The Candidate (Kısa film)

2011: Kill the Boss (Horrible Bosses, Film)

seit 2011: Suits

2012: Castle (Folge 4×17)

2012: Dysfunctional Friends (Film)