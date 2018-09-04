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Meghan Markle ve Prens Harry bir köpek sahiplendi
Meghan Markle ve Prens Harry bir köpek sahiplendi
Evlendiği günden itibaren ne zaman hamile kalacağı ile ilgili pek çok spekülasyon üretildi... Düşes'in çoktan hamile kalmış olmasını beklenirken, Markle cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Magazin 4 Eylül 2018 - 13:56

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Meghan Markle ve Prens Harry’nin ebeveyn olmasını bekleyenler, aldıkları bir haberle çok şaşırdı. Çünkü çift bebek sahibi olmadan bir köpek sahibi oldu ve bu durum pek çok kişi tarafından garipsendi.

Meghan Markle'ın evlenmeden önce 2 köpeği vardı.

Meghan Markle’ın evlenmeden önce 2 köpeği vardı.

Sussex Düşesi’nin veliaht doğurması gerekirken, köpek evlat edinmesi hoş karşılanmadı… Tabii bu Kraliyet Ailesi tarafından yapılan bir açıklama değil. Tamamen İngilizler’in yorumu…

Sussex Düşesi'nin para ile satın almak yerine barınaklardan sahiplenmeyi tercih ediyor.

Sussex Düşesi’nin para ile satın almak yerine barınaklardan sahiplenmeyi tercih ediyor.

Gelelim ailenin yeni üyesinin adına… Siyah Labrador Retriever’ın adı Oz… Daha önce de barınaklardan köpek sahiplenen Meghan Markle, bu sayede köpeklere ne kadar düşkün olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Meghan Markle ve Prince Harry...

Meghan Markle ve Prens Harry…

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