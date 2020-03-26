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Meghan Markle’dan çocuğuna corona virüsü önlemi
Meghan Markle’dan çocuğuna corona virüsü önlemi
Meghan Markle´ın arkadaşı, Markle ve eşi Prens Harry´nin oğlu Archie hakkında son gelişmeleri aktardı. Corona virüsü nedeniyle önlem alan Meghan´ın, oğlu Archie´ye uzaktan üfleyerek öpücük gönderdiği belirtildi.
Magazin 26 Mart 2020 - 15:01

Kanada´nın Voncouver Adası´nda yaşamaya başlayan Meghan Markle ve Prens Harry´nin oğulları Archie´nin ilk doğum günü yaklaşırken, Markle´ın arkadaşı, “Meghan Archie´ye artık üfleyerek öpücük gönderiyor ve bu son derece tatlı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Öte yandan, koronavirüs sebebiyle karantinada olan çiftin, bu süreyi en verimli şekilde geçirmek istediğini belirtilirken, Markle´ın ailesinin güvenliğini sağlamak amacıyla personeli arasında sıkı hijyen protokolleri başlattığı ve herkesin lateks eldiven giymesi konusunda ısrar ettiği bildirildi. DHA

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