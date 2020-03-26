Meghan Markle’dan çocuğuna corona virüsü önlemi

Kanada´nın Voncouver Adası´nda yaşamaya başlayan Meghan Markle ve Prens Harry´nin oğulları Archie´nin ilk doğum günü yaklaşırken, Markle´ın arkadaşı, “Meghan Archie´ye artık üfleyerek öpücük gönderiyor ve bu son derece tatlı” dedi.

Öte yandan, koronavirüs sebebiyle karantinada olan çiftin, bu süreyi en verimli şekilde geçirmek istediğini belirtilirken, Markle´ın ailesinin güvenliğini sağlamak amacıyla personeli arasında sıkı hijyen protokolleri başlattığı ve herkesin lateks eldiven giymesi konusunda ısrar ettiği bildirildi. DHA