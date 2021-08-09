Meghan Markle’ın kardeşi BBG evine katıldı, çarpıcı açıklamalar yaptı

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kardeşi Thomas Markle Jr, Avustralya'da yayımlanan Big Brother (BBG) yarışmasına katıldı. Ünlü isimlerle aynı evi paylaşmaya başlayan Markle, Prens Harry ve Meghan Markle hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babasının ilk evliliğinden olan üvey kardeşi Thomas Markle Jr. Avustralya’da yayımlanan Big Brother Celebrity evine katıldı. Türkiye’deki karşılığı Biri Bizi Gözetliyor (BBG) olan yarışmada, Kylie Jenner ve Kendall Jenner’ın babası Caityln Jenner, NRL oyuncusu Matt Cooper, Neighbours dizisinin oyuncularından Luke Handley ve Donald Trump’ın yardımcısı Omarosa Manigault Newman da bulunuyor.

Tüm yılların en büyük BBG’si olarak öne çıkan ekibe son katılan isim ise Meghan Markle hakkında iddialarıyla daha önce de gündem olan düşesin erkek kardeşi Thomas Markle Jr.

‘Üzgün değilim ama çok şaşkınım’

Programın fragmanında yer alan görüntülerde Markle, bir limuzinle BBG evine doğru ilerliyor. ‘Ben Meghan Markle’ın kardeşiyim. Prens Harry’e daha önce de söyledim. Onun hayatını mahvedecek, çünkü o çok sığ biri!’ ifadelerinde bulunuyor. Markle’a Harry ve Meghan’ın kendisini düğüne çağırmamasıyla ilgili düşünceleri de soruluyor. Meghan, bu konuyla ilgili üzgün olmadığını ancak şaşkın olduğunu ifade ediyor.

Meghan Markle’ı suçluyor

Markle daha önce Sussex Düşesi kardeşi hakkında, ‘sahte ve kibirli’ ifadelerinde bulunmuştu. Meghan Markle’ın babasının ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Thomas Markle Jr., kardeşi yüzünden önce işini kaybettiğini sonra beraberliğinin sona erdiğini iddia etmişti.

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