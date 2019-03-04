Meghan Markle’ın Prens Harry’yi hiç etkilemediği söylendi

Geçtiğimiz yıl Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın şimdiye kadar hep prensi kötü yönde etkilediği ve kardeşlerin arasını açtığını öne sürülmüştü. Bir kraliyet muhabiri ise tüm iddiaları yalanladı...

Geçtiğimiz dönemlerde bir kraliyet uzmanı, Meghan Markle’ın Prens Harry’i değiştirmeye çalıştığı ve iki kardeş arasını açmaya çalıştığını iddia etmişti.

Kraliyet muhabiri Omid Scobie ise, iki kardeş arasındaki sorunların Markle ile alakası olmadığı, kardeşler arasındaki gerginliğin daha öncelere dayandığını belirtti.

Prens Harry’nin her daim kendi yolunu çizmeyi ve abisi Prens William’dan ayrı olarak yaşamak istediğini de söyledi. Yahoo'ya konuşan Omid şunları söyledi: “Kensington Sarayı’nda Meghan henüz ortaya çıkmadan çok önce, Harry’nin evlendiğinde partneriyle birlikte kendi işine bakacağını ve kendi çalışanlarıyla kendi evinde yaşayacağını söyleyen yardımcılarım vardı. Pek çok insan bunun bir bölünme olacağını bekliyordu ki bu epey sonra oldu; ama şimdi bebek Sussex yolda ve o gelmeden yapılacak çok iş var, o yüzden evleri ayırma konusu en önemli şey olacak.”