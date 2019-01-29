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Meghan Markle’ın sinir krizi geçirirken çekilmiş bir videosu olduğu iddia ediliyor
Meghan Markle’ın sinir krizi geçirirken çekilmiş bir videosu olduğu iddia ediliyor
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın gündemden düşmeye niyeti yok. Şimdi de saraydaki bir hizmetlinin, Markle'ı sinir krizi geçirirken videosunu çektiği iddia edildi...
Magazin 29 Ocak 2019 - 12:59

İngiliz Kraliyet Ailesi, özellikle Meghan Markle aileye girdiğinden bu yana sadece sansasyonlarla anılır oldu. Sussex Düşesi’nin hakkında şimdiye kadar pek çok iddia ortaya atıldı ama bu kez söylenenler oldukça ciddi.
meghan-markle1Kanada merkezli The Talko adlı bir internet sitesinin yaptığı programda, sarayda çalışan bir hizmetlinin Meghan Markle’ı sinir krizi geçirirken videosunu çektiği iddia edildi.

Kate Middleton ve Meghan Markle

Kate Middleton ve Meghan Markle

Söylenenlere göre, Meghan hamileliğinin başlarındayken, doğacak bebeğinin kraliyet unvanı alamayacağını, Kate Middleton’ın çocuklarının ise “majesteleri” anlamına gelen “Her Royal Highness” ve “His Royal Highness” unvanlarını alacağını öğrendi. O an sinir krizi geçirdi ve an be an yaşadıkları, saray çalışanı tarafından görüntülendi…

Prens Harry - Meghan Markle

Prens Harry – Meghan Markle

Bu durum bir çok kişiye pek inandırıcı gelmedi. Hatta böyle bir videonun asla çekilmediğini düşünenler bir hayli fazla. Zaten program da sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu ve bu haberi tamamen Meghan Markle’a düşmanlık olsun diye çıkardıkları söylendi.
meghan-markle4Bize göre de böyle bir sinir krizi geçirme anı hiç yaşanmamış olabilir çünkü zaten Prens Harry, abisi ve yeğenlerinden sonra tahtın altıncı varisi ve çocuklarının unvan almayacağı da yüzyıllardır bilinen bir gerçek. Çocuk doğduğunda sadece, kız ise Lady, erkek ise Lord unvanı taşıyacak.
meghan-kapakHer ne kadar çıkan haberlerin dedikodu olduğu açıkça ortada olsa da, haberler özellikle İngiliz basınında da yer aldı…

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