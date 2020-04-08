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Meghan Markle’nin gizli Hollywood planı ortaya çıktı
Meghan Markle’nin gizli Hollywood planı ortaya çıktı
İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood´a taşınma planlarını hayata geçirdi. İngiliz medyası, Meghan Markle´ın Hollywood planının ayrıntılarını duyururken, Meghan'ın Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediğini bildirdi.
Magazin 8 Nisan 2020 - 11:23

Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Angelina Jolie´nin izinden gitmek istediğini söylemişti. İngiliz medyası, Angelina Jolie´nin, Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.

TEK İDOLÜ ANGELINA JOLIE

38 yaşındaki Meghan, Angelina Jolie’nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi. İngiliz medyasındaki haberde, Meghan´ın Prenses Diana’ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina´nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi. DHA

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