Meghan Markle’nin gizli Hollywood planı ortaya çıktı

Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Angelina Jolie´nin izinden gitmek istediğini söylemişti. İngiliz medyası, Angelina Jolie´nin, Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.

TEK İDOLÜ ANGELINA JOLIE

38 yaşındaki Meghan, Angelina Jolie’nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi. İngiliz medyasındaki haberde, Meghan´ın Prenses Diana’ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina´nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi. DHA