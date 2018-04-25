Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. yeni bölüm FİNAL FRAGMANI geldi!

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. yeni bölüm final fragmanı yayında! Büyük umutlarla başlayan dizi final kararı aldı. Bunda reytinglerin büyük rolü olduğu düşünülüyor. İşte final bölümüne dair ayrıntılar...

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Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. yeni bölüm fragmanı geldi! Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. Bölüm Final Fragmanı yayında! Bizans İmparatorluğu, Mehmed’e karşı önlem almaya çalışıyor; Mehmed, Konstantiniyye hayali için harekete geçiyor!

FİNAL FRAGMANI

Kanal D’nin büyük umutlarla başlayan dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi henüz 6. bölümü yayınlanırken final kararı aldı! Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu (Mehmed), Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa), Gürkan Uygun (Delibaş), Büşra Develi (Eleni), Hazal Filiz Küçükköse (Melike) gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım reytinglerde istediği sonucu elde edemeyince final kararı aldı!



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. Bölümde Mehmed, ağabeyi Alaaddin'in neden öldürüldüğünü öğreniyor! Sultan Mehmed Han, ağabeyi Alaaddin'in öldürüldüğünü öğrenir. Bunun üzerine saraydaki katilin kim olduğunu araştırmaya başlar. Mehmed, en yakınlarından biri olduğunun farkındadır. Mehmed, kurduğu tuzak sonucu bunu sağ kollarından biri olan Zağanos Paşa'nın yaptığını öğrenir. Zağanos Paşa'nın bu yaptığının nedeni ise oldukça şaşırtır. Zira Sultan Murad, kendisinden sonra tahta geçmesi için Alaaddin'i düşünmüştür. Kardeşler arasındaki huzursuzluğun Osmanlı Devleti'ne zarar vermemesi için Mehmed'in öldürülmesi gerekmektedir. Bunu engellemek isteyen Zağanos Paşa, harekete geçmiş ve Alaaddin'i zehirlemiştir.

Akşemsettin, Konstantiniyye'de yakalanan Şehzade Orhan'ın kaçmasına izin verir. Mehmed'in anlam veremediği bu olayın perde arkasından bambaşka bir neden yatar. Mehmed, yıllar boyu tahta çıkmanın ve Konstantiniyye'yi fethetmenin hayallerini kurarken akıl hocası Akşemsettin'in tavsiyelerini inleyerek onun öğrencisi haline gelmiştir.

Çandarlı Halil Paşa, kızları Melike Hatun ve Esleme'nin yaptıklarından rahatsız olur. Melike'nin, Mehmed'e duyduğu aşk gözünü kör etmiştir. Bu durumu kabullenemeyen Çandarlı Halil Paşa, İshak Paşa ile evlendirmeye karar verir. Öte yandan Korkut'un, Firuze Hatun'u öldürmekten dolayı suçlu ilan edilmesi Çandarlı Halil Paşa'yı harekete geçirir. Esleme'nin tüm yardım çığlıklarını kulaklarını tıkayan Çandarlı Halil Paşa, Korkut'un öldürülmesi için harekete geçer.

Bizans İmparatoru Konstantinos, Mara Hatun ile evlenmek için daha fazla zaman kaybetmek istemez. Sırp Despotluğu'ndan gelen Mara Hatun adına zorla bir mektup yazdırılır. Sultan Mehmed'e, gönül rızası alınmadan mektup yazdırıldığını belirtmek isteyen Mara Hatun, akıllıca bir hamle yapar.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. Bölüm Final Fragmanı yayında! Bizans İmparatorluğu, Mehmed’e karşı önlem almaya çalışıyor; Mehmed, Konstantiniyye hayali için harekete geçiyor!

Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye hayali için hamlelerine devam eder. Bizans İmparatoru Konstantinos, Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa’dan gizli yürüttüğü planı, tam istediği gibi devam eder. Şehzade Orhan ise Konstantinos ile iş birliği yapmanın eşiğindedir. Mehmed’in yükselişi, herkesi tedirgin eder.

Öte yandan Eleni’nin, Mehmed’in yanında oluşu Bizans İmparatorluğu’nun tepkisini çeker. Eleni’nin, kendilerine karşı Mehmed’e yardım ettiğini düşünürler. Eleni’yi köşeye sıkıştırabilmek için Evdokya görevlendirilir. Eleni ile Mehmed’in iş birliği, Melike Hatun’u da rahatsız etmeye devam eder. Leyla Hatun ise Beyazıd’ın hedef haline geldiğini öğrenir. Saraydaki tehlikeler giderek artarken, Konstantinos ise Mehmed’in kara bir haber alacağını ifade eder

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SON BÖLÜM İZLE!