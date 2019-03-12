Mehmet Akif Alakurt bir skandala daha imza attı

Mehmet Akif Alakurt bir skandala daha imza attı

Türk kadınlarına hakaret eden eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, son yaptığı paylaşımla pes dedirtti.

Sosyal medya hesabın bir açıklama yaparak Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt, kadınlar hakkında son söylediği sözlerle tüm tepkileri üzerine çekti.

UTANÇ VERİCİ PAYLAŞIM!

Kendisini haklı bulan bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaşan Alakurt, “10 yaşından beri kızların üstündeyim” ifadelerini kullanarak bir kez daha skandala imza attı.

TÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ

“Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep ‘Ben de öyle düşünüyorum’ diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin” diyen Mehmet Akif Akif tepki çeken paylaşımlarına devam ediyor.