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Mehmet Akif Alakurt ezdiği yılanın fotoğrafını paylaştı
Mehmet Akif Alakurt ezdiği yılanın fotoğrafını paylaştı
Sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla tepki çeken ve magazin gündemini uzun süre meşgul etmeyi başaran eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, yaptığı son paylaşımla yine tepki çekti.
Magazin 27 Mayıs 2019 - 08:00

Uzun bir süre önce oyunculuğu bırakarak gözlerle uzakta bir hayat yaşamayı tercih eden Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta eski günlerindeki ilgiyi özlediğini gösteriyor. Bu ilgiyi görebilmek adına tepki çekecek çıkışlarda bulunan Alakurt’un son hareketi öldürdüğü yılanın fotoğrafını paylaşmak oldu.

Arabasıyla üzerinden geçerek bile isteye bir canlının ölümüne yol açan Alakurt, kendisine gelen tepkilere; “Hayvanı niye öldürdün diyenlere cevaben. Ölüm de yaşam da Allah’ın emri mantık bu değil mi?” şeklinde bir yanıt verdi.

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