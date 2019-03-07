Mehmet Akif Alakurt’a tepkiler dinmiyor

Levent’teki Stüdyo H20’de basın mensuplarının objektiflerine poz veren üç ünlü isim, “Türkiye turnemize 15 Mart’da Bursa’da başlıyoruz. Arka arkaya 17 şehir de kadınlar matinesi yaparak, sevenlerimizle buluşacağız” şeklinde konuştular.

‘ONU YOLDA GÖRSEK SELAM VERMEYİZ’

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt’un sosyal medya hesabı üzerinden “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadarmükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)” şeklinde yaptığı açıklama tepki toplamıştı. Muhabirlerin kadınlar matinesi için turneye çıkacak üç isme bu yönelttiği bu yöndeki soruya Kuşum Aydın, Kayra ve Ebru Polat, “Çok çirkin kelimeler. Öyle bir insanla karşılaşmak bile istemeyiz. Böyle saygısız insanlara ömrümüz boyunca tahammülümüz yok. Türk kadını, hanımlarımız için böyle konuşulmaz. Yolda görsek selam bile vermeyiz. Ortalarda bayağıdır olmadığı için reklam yapmak istemiş. Sağlam bir kafa da değil belli ki” sözleriyle cevap verdiler.