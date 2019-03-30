Mehmet Akif Alakurt’tan eski rol arkadaşı Cansu Dere’ye cevap

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Sıla dizisindeki eski rol arkadaşı Cansu Dere'nin "Ben o dönem de kendisiyle konuşmuyorum" sözlerine cevap verdi.

Türk kadınları hakkında kullandığı çirkin ifadeler sonrasında büyük tepki çeken Mehmet Akif Alakurt pek çok ünlü kadın oyuncu tarafından tepkiyle karşılaşmıştı. Bu isimlerden sonuncusu bir dönem birlikte rol aldığı Cansu Dere olmuştu. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dere, eski partneriyle ilgili olarak “Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

ALAKURT YANIT VERDİ

Mehmet Akif Alakurt eski dizi partnerinin yaptığı bu açıklama sonrasında sessizliğini bozdu ve bir paylaşımda bulundu. Alakurt, Cansu Dere’nin “Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum.” sözlerine “Kız doğru söylüyor” diyerek cevap verdi.

“OYUNCULUK BÖYLE BİR ŞEY”

Cansu Dere, eski rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt’un Türk kadını hakkındaki tepki çeken açıklaması hatırlatılınca, “Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum. O yüzden yorum yapmayayım” demişti. Bunun üzerine Mehmet Akif Alakurt’tan yanıt gecikmedi. Mehmet Akif Alakurt, Instagram’ın hikaye bölümünden şöyle cevap verdi: “Kız doğru söylüyor. Oyunculuk böyle bir şey.”