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Mehmet Akif Alakurt’tan kadınlar üzerine tepki çeken paylaşım
Mehmet Akif Alakurt’tan kadınlar üzerine tepki çeken paylaşım
'Sıla' ve 'Adanalı' dizileriyle tanınan, 2015 yılında oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt’tan tepki çeken paylaşım geldi.
Magazin 2 Mart 2019 - 11:37

Beklenmeyen bir kararla oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret ederek, “Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin” ifadelerini kullandı. Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Sıla dizisiyle milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla izlenen oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla adeta Türk kadınını aşağıladı.

“KULAĞINIZA KÜPE EDİN”

Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 11:39 - 02.03.2019
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