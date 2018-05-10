Mehmet Akif Alakurt’tan ‘Kral’ kapatış

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Üç sene öncesine kadar adı en aranılan oyuncuların başında gelen Mehmet Akif Alakurt, son dönemde sosyal medya mesajlarıyla gündemden düşmüyor. Önce Brezilya'ya gittiği sonra da Kaş'ta bir çiftliğe yerleştiği ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun zaman zaman sosyal medyadan gelen mesajlara verdiği ağır küfürlü cevaplar şaşkınlık yaratmıştı. Özellikle başrolünü Oktay Kaynarca ile paylaştığı ‘Adanalı’ dizisiyle ilgili gelen mesajlara çok öfkelenen Mehmet Akif Alakurt, canlandırdığı Maraz Ali karakterini suçlamıştı.

Yakışıklı oyuncu, ilk bölümü 7 Kasım 2008'de yayınlanan ve 7 Kasım 2010'da da final yapan “Adanalı” dizisinde gözünden sakındığı köpeği Rıfkı'yla ilgili sorulara bile sert tepki göstermişti. Maraz Ali karakterinin topluma kötü örnek olduğunu öne süren Mehmet Akif Alakurt, sonunda bir veda mesajı paylaşıp takipçi sayısı hızla artan instagram hesabını kapattı.

Mehmet Akif Alakurt, veda mesajında şu satırlara yer verdi:

“Adanalı ile ilgili son olarak şunu söyleyip bu sayfayı kapatıyorum sevgili arkadaşlarım. Maraz Ali karakteri dizideki diğer tüm karakterler gibi soytarı bir karakter olarak yazılmış bir karakterdir .(Bunu ben işin içine girdikten sonra ve karakter yorumlamasını gördükten sonra fark ettim.) Bizim verdiğimiz şekille bir şeye benzemiştir. Bunu masa arkasında çok iyi bilirler ama dile dökme cesaretleri yoktur. (Analiz etmek için projenin bütünü içindeki farklılıklara dikkat etmeniz yeterlidir.)

Daha sonra “Arkadaşlar burada yazılan hiçbir yazı trajik ya da sitemkar yazılmıyor. Realist yazılıp paylaşılıyor” şeklinde bir mesaj daha yayınlayan Mehmet Akif Alakurt, aradan 2 gün geçtikten sonra insta stori'den son bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu yanında kurt köpeği, elinde içki bardağı ve üzerinde kral yazan tişörtüyle tek başına oturduğu pozunu yayınladıktan sonra sosyal medya sayfasını tamamen kapattı.