Mehmet Akif Alakurt’un şaşırtan değişimi

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Cansu Dere’yle başrolünü oynadığı Sıla dizisiyle tanınan oyuncu Mehmet Akif Alakurt’un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Brezilya’ya yerleşen Alakurt, satın aldığı çiftliğinde yaşıyor. Son zamanlarda attığı tweetlerle haber olan Alakurt, bu defa da yaşadığı değişimle sayfalara taşındı. Tüm zamanını köpekleriyle geçiren ve bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla eski hayatıyla hesaplaşan Mehmet Akif Alakurt aldığı fazla kilolarla kadın hayranlarını üzdü. 1979 doğumlu Mehmet Akif Alakurt, Best Model seçildikten sonra şansını oyunculukta denemeye karar vermiş, ilk olarak Kırık Ayna dizisinde Ali Kirman karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.



