Mehmet Ali Erbil altıncı kez evleniyor

Şovmen Mehmet Ali Erbil, bir süredir aşk yaşadığı Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, bir süredir kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor.

Daha önce 5 kez nikâh masasına oturan şovmen, genç sevgilisine dün akşam ise doğum gününde evlilik teklifi etti.

“İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM”

Erbil, Ceylan’ın yeni yaşını önce Instagram hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak kutladı. Erbil, “İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki benimsin. Yerin sonsuza dek benim yanım olsun. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.

Akşam da bir mekanda sevgilisinin doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, pastanın ardından evlilik teklifi etti.

Teklife “Evet” yanıtını veren Ceylan, o anları Instagram hesabından yayınladı.

BEŞ KERE EVLENDİ

Mehmet Ali Erbil 1980’de ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı.

Bu evlilikten 16 Nisan 1982’de kızları Sezin dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Hanım 1985’te boşandı. Ama bir kez daha evlendiler, ikinci deneme de başarısız oldu.

Erbil 20 Ağustos 1989’da da Nergis Kumbasar’la evlendi. Bu evlilikten 2 Aralık 1995’te Yasmin dünyaya geldi. Bu evlilik de 7 yıl sonra bitti.

Mehmet Ali Erbil dördüncü kez nikâh masasına 2001’de kendinden 25 yaş genç olan Sedef Altuntaş’la oturdu, bu evlilik ise 1.5 yılda sona erdi.

Mehmet Ali Erbil’in beşinci kez nikâh masasına oturduğu kişi ise bu kez kendisinden 22 yaş genç olan Tuğba Coşkun oldu. 30 Nisan 2005’te evlenen çiftin 3 Temmuz 2006’da oğulları Ali Sadi doğdu. Ama 2011’de boşandılar.