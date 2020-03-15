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Mehmet Ali Erbil, aylar sonra paylaştı
Mehmet Ali Erbil, aylar sonra paylaştı
Bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Magazin 15 Mart 2020 - 09:19

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ortaya çıktı.

“DOKTORLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM”

Erbil, fizyoterapisti ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, paylaşımına şu notu düştü, “Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle…”

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