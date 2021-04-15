Mehmet Ali Erbil: Büyük zararım var

Bir magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, yeniden ekranlarda olucağının sinyalini verdi. Erbil, “Ben aşılarımı oldum. Pazartesi günü test de yaptırdım negatif çıktı. Zaten evden çıkan bir adam değildim, hem de hastayım. Biraz dinleniyorum yeni sezonda olacak bir şeyler” dedi.

Tedavi sürecinde pek çok dostunun yanında olduğunu belirten Erbil, “İbrahim Tatlıses her gün geldi. Sibel Can olsun, Hülya Avşar olsun yalnız bırakmadı” ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK DENİZE GİRMEYİ ÖZLEDİM”

Erbil, “En çok denize, suya, havuza girmeyi özledim. Yüzmeyi çok özledim. Aşkı da özledim tabii… Hastalıktan dolayı konsantre olamıyorum. Sanal alemden bir kız arkadaşı buldum, cuma günü buluşacağız” diye konuştu.

Erbil sözlerini şöyle sürdürdü: “Eski eşlerimin hepsi yanımda, hiç gözleri arkada kalmaz. Benim gözlerim arkada kalmaz… Hiç yanlış yapmadılar”

“SOL ELİMİ KALDIRAMIYORDUM”

“Seviliyormuşum, onu bana hissettirmeleri de çok güzel bir şey o duyguyla daha çok bağlanıyorsun hayata. Benim gibi hareketli bir adam sol elini bile kaldıramıyordu. ‘Allah’ım bana sol elimi bahşet de sol elimi kullanayım’ diye dua ediyordum.”

“SERDAR GİBİ OLMUŞTUM”

“İki senedir de çok büyük zararım var. Birikimlerim gayrimenkul ama pandemi nedeniyle onlardan da kira gelmiyor. Yeniden başlayacağız çalışmaya.”

“Çok şükür bu zamana kadar hiçbir şeyimi satmadım. Yoksa Serdar gibi olmuştum. Çocuklarımın hepsine birer ev aldım, gelecekleri garanti.”

İlginizi Çekebilir Serdar Ortaç: Koskoca devlet bankası, 'Sen Serdar Ortaç'sın' dedi ve borcumu erteledi