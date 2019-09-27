Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşını tutamadı

235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katılarak geçirdiği süreci anlattı.

“BAŞIMA NE GELDİYSE KADINLAR YÜZÜNDEN GELDİ”



Erbil: “Başıma ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi. Kızlarla buluşmaya gidiyordum duşa kabinin çıkışında yükseklik vardı, ayağımı kaldırdım yerdeki havlu kaydı tuvalete vurdum yan tarafımı. Yardım çağırdım beni yatırdılar ve sonrasını hatırlamıyorum, ilk hastaneye götürüldüğümde doktorlar sizi üç günde taburcu ederiz dediler. Ancak sonrasında kaburgalarımın kırıldığını ve parçalı kırıklarım olduğunu görmüşler, bir gecede iki ameliyat geçirmişim, 70 ünite kan getirmişler ameliyatım için, iki üç günde taburcu olacağımı ön görmüşlerdi ancak kaçış sendromunu tetikleyince olan oldu ayağa kalkacağıma ve yürüyeceğime inanmıyordum. dedi.

“FİŞİMİ ÇEKİN DEDİM”

Mehmet Ali Erbil, ayağa kalacağına hiç inanmadığını ve kardeşine böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin dediğini belirtti. Erbil, bunları söylerken canlı yayında birden göz yaşlarına boğuldu.

“KENDİME GELDİĞİMDE İLK EŞİMİ ÇAĞIRDIM”

Mehmet Ali Erbil: “Gözümü ilk açtığım anı hatırlamıyorum. Muhsine’yi çağırmışım. Sonra Sezin… Onlar 9 ay boyunca yanımdaydılar. Hiç ayrılmadılar. Ailem için de çok zor. Bütün ömür boyu onları bu duruma mahkum edecektim”

“İLK KARŞILAŞMALARIMIZDA AĞLIYORDUK”



İbrahim Tatlıses her ziyarete geldiğinde birlikte ağlardık diyen Mehmet Ali Erbil, o an gözyaşlarına hakim olamadı ve ağlamaya başladı. Erbil sözlerine şu şekilde devam etti: “Çünkü o vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye… İlk karşılaşmalarımızda ağlıyorduk ancak sonrasında tabi ki keyifli sohbetlerimiz de oldu” dedi

“YAŞAMA İHTİMALİ YÜZDE BEŞ”

Erbil, “Doktorum Jan Klod Kayuka, bir mekanda Selçuk Yöntem ve Tarık Ünlüoğlu ile karşılaşmış, onlar da benim kurtulma ihtimalimi doktoruma sormuşlar. Doktorum ise ‘yüzde beş’ demiş” ifadelerini kullandı.

EKİM SONUNDA BİR FİLM İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Mehmet Ali Erbil, Ekim ayının son haftalarında bir filmde küçük bir rol üstleneceğim. Bana hatıra olmasını istediğim için bu teklifi kabul ettim, bunun yanı sıra yılbaşında da Kıbrıs’ta sahne almaya hazırlanıyorum” dedi.

MEHMET ALİ ERBİL’İN KIZI SEZİN CANLI YAYINA KATILDI

Telefonu gözyaşları içinde açan Sezin Erbil şunları söyledi: “Babamı ekranda görmek beni çok mutlu etti çok şükür bugünlerimize. Allah bir daha kötü günler göstermesin izlerken çok duygulandım hasta olan herkese Allah’tan şifalar diliyorum o süreçte ne kadar zor olduğunu anladık babam çok güzel görünüyor ve onu ellerinden öpüyorum” dedi.