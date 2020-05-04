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Mehmet Ali Erbil çocuklarını çok özledi
Mehmet Ali Erbil çocuklarını çok özledi
Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir evinde olan Mehmet Ali Erbil, çocuklarına sarılacağı günü bayram ilan edeceğini söyledi.
Magazin 4 Mayıs 2020 - 16:06

Usta oyuncu Mehmet Ali Erbil, 30 Ekim'de kalp spazmı geçirmişti. Aralık 2019'dan beri evinde duran Erbil, corona virüsü nedeniyle de kimseyle görüşemiyor.

62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’in en büyük özlemi ise çocukları oldu. Üç çocuğu ve bir torunu bulunan Erbil, şu sözleri söyledi:

“Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa'yı çok ama çok özledim. Dördü de burnumda tütüyor. Sezin, geçen gün Elisa'yı telefondan gösterdi. Dünya tatlısı. Evlatlarımı sarılıp öptüğüm gün bayram yapacağım.”

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır sağlık sorunları ile uğraşıyor.

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