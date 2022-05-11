Mehmet Ali Erbil: Elimi değdirdiklerim şöhret oldu ama Melike Öcalan’a elimi değdiremedim

Önceki akşam gerçekleşen bir ödül töreninde sahneye çıkan şovmen Mehmet Ali Erbil, sunucu Melike Öcalan'a ,"Elimi değdirdiklerim şöhret oldu ama bir sana elimi değdiremedim" dedi. Erbil'in bu sözleri karşısında şaşkına dönen Öcalan, "Şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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Cemiyet ve magazin dergisi Quality of Magazine, geçen gün bir mekanda düzenlediği Quality Ödül Töreni ile 13. yılını kutladı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ile Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 40 ödül sahiplerini buldu.

“BİR SANA ELİMİ DEĞDİREMEDİM”

Şovmen Mehmet Ali Erbil de ödül vermek için çıktığı sahnede söyledikleriyle şaşırttı. Erbil, sunucu Melike Öcalan’a “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi” dedi.

“20 YILDIR BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ”

Erbil’in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan ise “Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” diyerek Erbil’e tepki gösterdi.

O esnada araya giren Kalaycıoğlu ise konuyu değiştirdi.

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