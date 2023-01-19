Mehmet Ali Erbil savunma yaptı: Tuzağa geldim

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'ı taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şovmen Mehmet Ali Erbil savunma yaptı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a karşı ‘elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Mehmet Ali Erbil’in yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Ece Ronay katılmazken, sanık Mehmet Ali Erbil ve taraf avukatları hazır bulundu.

“4 EVLİLİK VE İLİŞKİLER YAŞADIM, TACİZ OLMADI”

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Ali Erbil, olayın tuzak olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “Ben Z kuşağıyla hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim. Klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti. Sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklamalar yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti, adresini bilmiyordum ve adresini verdi. Asistanım da devreye girdi ve ‘ben muhatap olacağım’ dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi ve taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum. ‘Akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum’ şeklindekimesajı asistanım atmıştır” ifadelerini kullandı.

Söz verilen sanık avukatı ise “Tiktok görüntülerini yayınlayacağım’ şeklindeki mesajla tehdit suçundan cezalandırılması talep edilmişse de söz konusu söylem tehdit suçunu oluşturmaya elverişli değildir” diyerek diğer suçların da oluşmadığını savundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı duruşma savcısına gönderen mahkeme hakimi, müşteki Ece Ronay’ın avukatı Ali Furkan Tatlı’ya beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.