Mehmet Ali Erbil hakkındaki taciz iddiasına ilişkin ifade verdi

Şov dünyasının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil, ünlü şarkıcı Ece Ronay’ı mesajla taciz ettiği iddiasına ilişkin adliyeye giderek ifade verdi. Erbil, yürümekte zorluk çektiği için savcının odasına tekerlekli sandalyeyle götürüldü.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, İnstagram'dan yaptığı paylaşımla, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in WhatsApp üzerinden kendisini taciz ettiğine ilişkin yazışmaları paylaşmıştı.

ECE RONAY, ‘TACİZ' İDDİASIYLA SAVCILIĞA BAŞVURMUŞTU

Ronay, Erbil'in kendisini mesaj yoluyla taciz ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İFADE VERDİ

Ünlü şovmen, hakkındaki taciz iddiasına ilişkin açılan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Yürümekte zorluk çektiği görülen Erbil, savcının odasına tekerlekli sandalye ile götürüldü. Savcılığa ifade verdikten sonra açıklama yapmayan Mehmet Ali Erbil, avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.