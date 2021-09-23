Mehmet Ali Erbil jinekomasti ameliyatı olmak istiyor

Şovmen Mehmet Ali Erbil, erkeklerde meme küçültme olarak bilinen 'jinekomasti' ameliyatı geçirmek istediğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Evinde düşerek rahatsızlanan ve nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Erbil, bugün konuk olduğu ‘2. Sayfa’ programında samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Ali Erbil’in açıklamalarından başlıklar…

“HİÇ PARAM YOKTU”

“ilk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakalardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim.

“SADECE TAKSİ PARALARINI VERİRİM”

“Evliliklerimin dışında hiçbir kadına hiçbir şey almadım. İlişkilerimde cimriyim. Çocuğumun annesi dururken ne gerek var? Taksi paralarını veriyorum…”

“SERENAY SARIKAYA’YI BEĞENİYORUM”

“Serenay Sarıkaya’yı beğeniyorum. Hem sesi var hem oyunculuğu var hem aurası var. Dünya starlarıyla başa çıkabilecek bir isim… Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla…”

“EVDE 7 KİŞİYİZ”

“Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin’in eşi, benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin. Kaç tane evim olduğunu söylemeyelim. Benim değil, dünya malı. Kiradaki evlerden ya da faizlerden geçiniyorum. 3 evi sattım, baktım ki 10 kira getiriyor faiz. Faize yatırdım. Evde 7 kişiyiz. Asistan maşallah o kadar boğazlı ki, 10 kilo aldı geldiğinden beri…”

“PARAMIN HESABINI İLK EŞİM TUTAR”

“Başıma bişi gelse direkt Muhsine’yi ararım. Bugüne kadar, 20 sene oldu belki de geçti… Bankada kaç param var, evlerden kaç para kira alıyorum hiç bilmem… Muhsine bilir. Evde çalışanların maaşlarını dahi bilmem. Muhsine’ye ‘çok kötü durumdayım, varını yoğunu sat’ desem bir dakika durmaz.”

“DM’DEN YÜRÜMEK ÇOK ZEVKLİ”

“Normal yürüyemiyorum ya DM’den yürüyorum. Çok zevkli bir şey. Ben ‘Takibe takip bayan’ yazıyorum. Taciz yok, hakaret yok, asılma yok… Orada sohbet genişliyor, telefon numarasına geçiyoruz. Geçen bir kız geldi, gördüm ‘Arkadan Demet Akbağ gelecek heralde kamera şakası bu’ dedim. Kızın bir bacağı iki bacağım kadar. ekmek çarpsın. Hemen içeri kaçtım bir daha gelmedim. Ağabeyime ‘toplantısı var de’ dedim.”

“GÖĞÜSLERİMİ KÜÇÜLTMEK İSTİYORUM”

“Göğüslerim çok büyüdü belki onları küçültebilirim. Çok rahatsız ediyor beni doktorumla konuştum ama korkuyorum.”

İlginizi Çekebilir Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil ile barıştı