Mehmet Ali Erbil mumları üfledi! Aylar sonra ilk video…
Rahatsızlığı nedeniyle fazlaca ortalarda görünmeyen Mehmet Ali Erbil’e dair ilk görüntü uzun bir aradan sonra kızı Yasmin Erbil’in paylaşımı ile gelmişti.
Babasıyla gerçekleştirdiği bir görüntülü telefon görüşmesi sırasında çektiği selfieyi paylaşan Yasmin’in ardından bu defa Mehmet Ali Erbil’in video görüntüleri ortaya çıktı.
Mehmet Ali Erbil, arkadaşı Ercan Avşar’ın doğum günü kutlamasında uzun bir aradan sonra ilk defa kamera karşısına çıktı ona Tolga Yüce eşlik etti.
Erbil’in arkadaşının doğum günü pastasının mumlarını üflerken gördüğümüz yeni görüntüleri onun sağlık durumunu merak eden hayranları için de moral oldu.