Mehmet Ali Erbil mumları üfledi! Aylar sonra ilk video…

Şovmen Mehmet Ali Erbil, arkadaşının doğum günü mumlarını üfledi. Onu aylar sonra ilk defa görme fırsatı bulan hayranları için de Erbil'in bu görüntüleri moral kaynağı oldu.

Rahatsızlığı nedeniyle fazlaca ortalarda görünmeyen Mehmet Ali Erbil’e dair ilk görüntü uzun bir aradan sonra kızı Yasmin Erbil’in paylaşımı ile gelmişti.

Babasıyla gerçekleştirdiği bir görüntülü telefon görüşmesi sırasında çektiği selfieyi paylaşan Yasmin’in ardından bu defa Mehmet Ali Erbil’in video görüntüleri ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil, arkadaşı Ercan Avşar’ın doğum günü kutlamasında uzun bir aradan sonra ilk defa kamera karşısına çıktı ona Tolga Yüce eşlik etti.

Erbil’in arkadaşının doğum günü pastasının mumlarını üflerken gördüğümüz yeni görüntüleri onun sağlık durumunu merak eden hayranları için de moral oldu.